Météo : trois départements placés en vigilance orange neige et verglas

publié le 25/02/2018 à 16:22

Le grand froid s'abat sur la France. Ce dimanche 25 février, Météo France a placé trois département du sud-est de la France en vigilance orange. Il s'agit des Alpes-Maritimes, du Var et des Alpes-de-Haute-Provence. L'alerte prendra effet à compter de lundi 26 février à minuit et courra jusqu'à 18 heures, le même jour.



Une vigilance jaune au grand froid est concerne également une large partie du pays. Météo France recommande aux populations des départements concernés par la vigilance neige et verglas de redoubler de prudence dans leurs déplacements, voire de les différer s'ils ne sont pas indispensables.

"Respectez les restrictions de circulation et déviations. Prévoyez un équipement minimum en cas d'immobilisation prolongée", recommande l'institut météorologique. La sensation de froid devrait également être accentuée par un vent fort qui parcourra le pays sur l'axe nord-est.

Météo France conseille aussi d'installer les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments, pour que les conditions de sécurité soient les plus optimales possibles.

La carte de vigilance de Météo France, dimanche 25 février 2018 à 16 heures Crédit : Capture d'écran météo France