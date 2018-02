Météo : qu'est-ce qu'une température ressentie ?

publié le 23/02/2018 à 17:45

Le ressenti des températures est un terme récurrent des bulletins météorologiques. Météo France annonçait en début de semaine une nouvelle période de "grand froid" qui allait s'abattre sur le France. Un épisode qui devrait être marqué par des températures glaciales se situant entre -5 et -10°C, avec un ressenti qui pourrait aller de -15 à -25°C.



Comment expliquer un tel écart entre les températures réelles et celles ressenties par la population ? Cette différence peut se comprendre par la conjugaison de plusieurs facteurs. Sur son site, Météo France tente de donner une explication, qui tient principalement en deux points : les sensations propres à chacun et la présence de vent ou d'humidité.

"La perception physiologique de la température varie d'un individu à l'autre et selon les conditions atmosphériques (vent, pluie, ensoleillement). Ainsi, à température donnée, la sensation de froid est plus vive en présence de vent que par temps calme, à cause du refroidissement éolien", détaille l'institut météorologique.

Un résultat obtenu grâce à un calcul complexe

La température ressentie est en fait obtenue grâce à un calcul complexe, celui de l'indice de refroidissement éolien, qui prend en compte la température de l'air et de la vitesse du vent pour aboutir à un résultat. Un indice particulièrement utile dans les régions du monde où la température est rigoureuse, comme au Canada ou aux États-Unis, note Libération.



"En l'absence de vent, il se forme au contact de la peau une mince couche d'air réchauffé par l'organisme et humidifié par évaporation de l'eau présente à sa surface. Lorsqu'il y a du vent, cette pellicule isolante est continuellement balayée. La peau est alors au contact d'un air à la fois plus froid et plus sec, sans cesse renouvelé. Elle s'assèche et réchauffe l'air avec lequel elle est en contact pour rétablir cet équilibre, ce qui refroidit l'organisme", écrit aussi Météo France.



Cette notion de ressenti est néanmoins à utiliser avec précaution, et de pair avec les températures réelles. "Il faut toujours l'associer à la température en degrés Celsius, car sinon on risque de tomber dans le sensationnalisme", notait l'ingénieur prévisionniste de Météo France Jérôme Lecou, dans les colonnes du Monde en 2012.