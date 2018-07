publié le 27/12/2017 à 16:42

Après le Sud-Ouest, au tour de la Corse de faire face à la tempête Bruno. La Corse-du-Sud et la Haute-Corse ont été placés en vigilance orange aux vents violents par Météo France. Le phénomène sera particulièrement actif dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 décembre. Il devrait prendre fin dans la matinée, à 10 heures. À noter que la Corse-du-Sud fait aussi l'objet d'une vigilance orange pour "vagues-submersion".



Cette tempête nécessite une attention particulière, en raison de sa force "d'une ampleur peu fréquente, se produisant une à deux fois tous les cinq ans en Corse", souligne le service météorologique. Dans la nuit, des rafales allant de 100 à 150 km/h sont attendues sur l'ensemble de l'île. Une légère accalmie est prévue pour la matinée, puis le vent restera en-dessous des 100 km/h pour le reste de la journée.

Concernant l'alerte "vagues-submersion" en Corse-du-Sud, Météo France prévoit une mer forte sur l'ouest du département. "Les forts déferlements attendus pourront alors occasionner des submersions marines sur les zones basses ou exposées du littoral".

Temps agité sur le reste du pays

Sur le nord-ouest et l'est du pays, les passages pluvieux sont nombreux, parfois orageux et accompagnés de vents soutenus. À Paris, les fortes rafales attendues en fin de journée ont conduit la Ville à fermer les parcs, jardins et cimetières dès 16 heures.



Enfin, Météo France met en exergue une vigilance jaune aux avalanches en Isère. "Les chutes de neige fraîche et légère, accompagnées d'un fort vent d'ouest, seront susceptibles de former de nombreuses plaques", prévient le bulletin d'information.

Vigilance météo du 27 décembre à 16h Crédit : Météo France