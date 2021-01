Météo France place 7 départements en vigilance orange pluie-inondation et avalanches

publié le 28/01/2021 à 14:53

Météo France a placé 7 départements en vigilance orange pluie-inondation et avalanches, ce jeudi 28 janvier. Sont concernés : l'Ain (pluie-inondation), les Hautes-Alpes (avalanches), le Doubs (pluie-inondation), l'Isère (avalanches et pluie-inondation), le Jura (pluie-inondation), la Savoie (avalanches et pluie-inondation) et la Haute-Savoie (avalanches et pluie-inondation).

"L'épisode pluvieux très marqué d'autant plus remarquable qu'il est accompagné d'un redoux en montagne et d'une importante fonte nivale, en partie à l'origine de la vigilance avalanches sur le nord des Alpes", précise Météo France dans son bulletin météorologique.

Les risques d'avalanches seront très importants jusqu'à la fin de la semaine souligne l'institut météorologique qui appelle les personnes présentes dans les zones concernées par la vigilance à la grande prudence.