publié le 08/08/2018 à 07:15

Si l'épisode caniculaire touche à sa fin, il persiste dans certains départements. Neuf départements sont toujours placés en vigilance orange, alors qu'il faisait déjà 25 degrés à Lyon à 5 heures du matin, selon le bulletin de Météo France publié ce mercredi 8 août.





Les neuf départements maintenus en vigilance canicule : Ain (01), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Rhône (69), Savoie (73) et Haute-Savoie (74)

En revanche, l'organisme météorologique a levé ses consignes de vigilance pour les orages qui s'évacuent peu à peu vers l'Allemagne. Malgré tout, des orages, parfois accompagnés de grêle et de violentes rafales, sont attendus sur une large partie du pays. En cours d'après-midi cet épisode circulera de la Normandie à l’Île-de-France puis remonteront vers le nord et l'est.

Un signe de retour à des températures plus en rapport avec les normales, alors que, depuis vendredi, la vigilance concernait 67 départements pour la canicule, égalant le record de juin 2017. Cette longue vague de chaleur, toutefois pas comparable à celle particulièrement meurtrière de 2003, touche à sa fin.

Météo France maintient 9 départements en vigilance orange canicule Crédit : Capture d'écran / Météo France