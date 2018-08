Météo en France du vendredi 8 août : retour au calme

publié le 10/08/2018 à 06:34

Retour au calme sur une grande partie du pays ce vendredi 10 août, sauf sur les côtes de la Manche, selon le bulletin de Météo-France. La météo sera plus clémente que la veille. Le jeudi 9 août a été marqué par fortes précipitations et des orages de la veille, provoquant de nombreux dégâts, notamment dans le Gard où un septuagénaire a disparu.



De la Bretagne et de la Normandie au Nord-Pas de Calais, le ciel sera très nuageux toute la journée. Les ondées faibles et limitées au bord de mer le matin, deviendont plus fréquentes en journée, localement orageuses du Cotentin à la Flandre. Ce temps perturbé s'accompagnera d'un vent de sud-ouest modéré à assez fort avec des rafales jusqu'à 60/70 km/h du littoral normand à la Côte d'Opale.

Sur le reste du pays, le ciel sera plus changeant et plus calme en général. Le matin, des grisailles et ondées résiduelles traîneront près des Alpes et sur le piémont pyrénéen. De rares averses circuleront aussi entre le nord de la Bourgogne, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Et l'ambiance pourra être très brumeuse sur le Centre.

L'après-midi, hormis des bourgeonnements plus nombreux sur le relief des Pyrénées, sur le massif alpin et la montagne Corse où l'on attend quelques averses, on appréciera une alternance d'éclaircies et de nuages. Le soleil se montrera plus généreux dès le matin près de la Méditerranée. Tramontane, mistral et vent d'ouest sur le littoral provençal, souffleront très modérément autour de 50 km/h.

Températures

Après la période de canicule, on appréciera sûrement la petite fraîcheur matinale avec 9 à 13 degrés en général, 13 à 16 près des Pyrénées et en vallée du Rhône, 17 à 20 degrés sur la bordure méditerranéenne. Les températures maximales afficheront 19 à 24 sur la moitié nord, localement 24 à 26 en plaine d'Alsace. Il fera 23 à 26 en général au sud, jusqu'à 27 à 32 sur les régions méditerranéennes.