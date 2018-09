publié le 15/09/2018 à 07:11

Le temps sera ensoleillé samedi sur une grande partie du pays, mais quelques nuages viendront perturber le ciel près de la Manche, selon Météo-France.



Au nord de la Loire, les nuages seront nombreux en matinée, et accompagnés le long des côtes de la Manche de quelques faibles précipitations.

Plus au sud, le ciel sera plutôt bien dégagé et ensoleillé, avec par endroits quelques brumes matinales. Le piémont pyrénéen et les Alpes conserveront temporairement un ciel plus nuageux en début de journée.

L'après-midi, le ciel deviendra variable de la Bretagne vers le nord du pays. Partout ailleurs, le soleil brille largement. Des cumulus se développeront sur les Pyrénées, les Alpes et le relief corse, et donneront très localement quelques averses.

Les températures

Les températures minimales varieront de 7 à 12 degrés sur la moitié nord de la France et de 9 à 16 degrés sur la moitié sud, de 17 à 21 degrés près de la Méditerranée. Les maximales oscilleront de 19 à 23 degrés au nord de la Loire et de 24 à 29 degrés plus au sud.