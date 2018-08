Météo en France du samedi 11 août : grand bleu partout, excepté au nord

publié le 11/08/2018 à 07:31

Un temps divisé en deux ce samedi 11 août sur l'Hexagone. Au nord de la Seine, le ciel sera plutôt nuageux, prévient Météo-France qui précise dans un communiqué qu'une perturbation donnera de faibles pluies en début de matinée, de la Bretagne au Nord. Le ciel se dégagera ensuite près de la frontière belge et le soleil fera de belles apparitions.



En revanche, de petites pluies résisteront près de la Manche. De la Bretagne à la région parisienne, les éclaircies parviendront à se développer. Les passages nuageux pourront parfois donner quelques gouttes.

Ailleurs, c'est un temps ensoleillé qui dominera avec des températures agréables. Le Mistral restera faible dans son domaine (sud-est). Sur le piémont pyrénéen et les Alpes, des nuages se développeront dans l'après-midi et donneront quelques averses.

Températures

Les minimales seront plus fraîches le matin avec 6 à 11 degrés sur l'Auvergne, 8 à 12 degrés sur la moitié nord. Sur le reste du pays, elles seront comprises entre 10 et 14 degrés, jusqu'à 18 à 23 en bord de Méditerranée. L'après-midi, on attend entre 20 et 22 degrés de la pointe bretonne au littoral de Manche, 23 à 29 degrés en général, voire 30 degrés localement dans le Sud-Ouest et 30 à 35 degrés en Provence.