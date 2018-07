publié le 28/02/2018 à 06:23

Le temps sera encore glacial mercredi 28 février sur le nord de la France mais un changement s'amorcera par le Sud, avec l'arrivée d'une perturbation remontant d'Espagne, et un épisode méditerranéen neigeux marqué sur le Languedoc et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, selon Météo France.



Une vigilance orange neige-verglas est mise en place pour 9 départements : les Landes (40), les Pyrénées Atlantiques (64), le Tarn (81), l'Aveyron (12), l'Hérault (34), le Gard (30), la Lozère (48), le Var (83) et les Alpes Maritimes (06).

Le temps changera par le sud du pays, avec l'arrivée d'une perturbation qui remonte d'Espagne vers le sud de la France.

Au lever du jour, il neigera du sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées à Provence-Alpes-Côte-d'Azur en passant par le Languedoc-Roussillon. Sur le sud aquitain, il neigera temporairement modérément en matinée, de 5 à 7 cm sont attendus. Un risque de verglas ou de pluies verglaçantes concernera les vallées du Tarn et de l'Aveyron pour le début de journée.



En matinée, un épisode méditerranéen neigeux se met en place sur le Languedoc et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, avec des chutes de neige importantes, on attend sur la journée et la nuit suivante, de 5 à 10 cm en plaine languedocienne et dans l'intérieur du Var et des Alpes Maritimes, de 10 à 20 cm dans les plaines au nord de Montpellier et sur l'ouest du Gard, et jusqu'à 30 à 40 cm sur les Cévennes. Il neigera également sur l'est de la Corse une grande partie de la journée donnant des cumuls supérieur à 10 cm. La neige gagne à la mi-journée l'ensemble de la moitié sud du pays, avec des quantités de l'ordre de 1 à 3 cm.

Ciel dégagé dans le Nord

Sur le nord du pays le matin, le ciel restera plutôt bien dégagé avec des températures encore glaciales. Un voile nuageux gagnera en cours de matinée l'Ouest, le Centre et la Franche-Comté.



L'après-midi, la pluie remplacera petit à petit la neige sur le Sud-Ouest et le littoral méditerranéen. En revanche, après une accalmie en début d'après-midi, il neigera à nouveau abondamment dans l'intérieur du Languedoc en fin d'après-midi et la nuit suivante.

En seconde partie d'après-midi, la neige arrivera en Bourgogne, sur le sud de la région Centre, en Poitou-Charentes et sur le sud des Pays de la Loire.



Le vent d'Autan soufflera en début de matinée dans son domaine à 70 km/h et se renforce pour atteindre à la mi-journée les 100/110 km/h en rafales. Le vent de secteur est soufflera sur le littoral varois et les caps corses à 70 km/h le matin, puis 80/90 km/h l'après-midi.

Les températures

Les températures minimales resteront glaciales surtout sur le Nord, de -6 à - 12 degrés, et de 0 à -6 degrés sur le Sud. Pour les maximales, on attend un redoux par le Sud-Ouest, avec 6 à 10 degrés, sur le Sud-Est 3 à 8 degrés, et sur le Nord de 2 à -2 degrés.