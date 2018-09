publié le 12/09/2018 à 05:48

De la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, une perturbation va arriver ce mercredi 12 septembre. Dès le début de journée, un temps très nuageux avec de faibles pluies ou bruines s'installera, les ondées seront plus fréquentes près des côtes de la Manche et deviendront plus marquées l'après-midi sur le Nord-Pas-de-Calais.



Sur le sud du pays aussi, les nuages s'imposeront. Sur le pourtour du golfe du Lion, des entrées maritimes apporteront de la grisaille dès le matin.

Sur le quart sud-ouest, jusqu'au Massif central et la vallée du Rhône, dès le matin de nombreux passages nuageux masqueront le soleil et pourront donner quelques averses, parfois même de l'orage.

L'après-midi le temps nuageux et lourd s'étendra jusqu'au Jura, les Alpes et la Côte d'Azur, notamment de l'Occitanie et le pourtour méditerranéen jusqu'aux frontières de l'Est avec des averses qui deviendront plus fréquentes et souvent orageuses. Sur le reste du pays, le soleil restera généreux du matin au soir.

Les températures

Le matin, il fera entre 10 et 15 degrés au Nord, 14 à 20 degrés sur la moitié sud, 18 à 22 en Corse.



L'après-midi, il fera 18 à 20 degrés près de la Manche, 20 à 26 degrés de la Bretagne au Nord, 23 à 28 degrés du Languedoc-Roussillon et l'ouest de PACA à la moyenne vallée du Rhône, ailleurs les températures maximales seront encore estivales avec 26 à 32 degrés, localement 33 du Centre et du Centre-Est à l'Alsace.