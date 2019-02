Météo en France du mardi 20 novembre : neige, pluie et grisaille

publié le 20/11/2018 à 07:00

Le temps mardi sera marqué par un premier épisode neigeux en plaine, avec le département du Rhône placé en vigilance orange neige et verglas à partir de lundi soir, tandis que sur le sud la pluie dominera cette journée fraîche et grise, a annoncé lundi Météo France.



Dans la matinée, la neige tombera très faiblement autour de Paris. Aux alentours de 1 à 3 cm sont attendus du côté de la région lyonnaise, sur la Bourgogne et Franche-Comté. Les cumuls pourraient atteindre 5 cm sur l'est et le sud lyonnais. A la mi-journée, cette neige ne concernera plus que les collines normandes.

Dans le sud-est, de nouvelles pluies remonteront de la Méditerranée et affecteront les régions de l'ouest de la Provence, le Languedoc et le sud de la vallée du Rhône. Ces pluies se renforceront dans l'après-midi sur le littoral du Gard au Var et s'accompagneront de coups de tonnerre. Quelques averses se déclencheront sur la Corse.

Des éclaircies, présentes le matin sur la façade atlantique laisseront place à de nombreux nuages. L'après-midi, des pluies affecteront le pays Basque et déborderont sur Midi-Pyrénées. Au nord de la Seine, le ciel restera gris. Quelques averses toucheront les côtes de Manche, où le vent de nord-est sera sensible.

Les températures

De petites gelées sont attendues sur la moitié nord, par endroits en Aquitaine et sur le centre-est. Ailleurs, les minimales seront comprises entre 2 et 6 degrés, jusqu'à 8 à 10 proche de la Méditerranée. Les maximales ne dépasseront pas 1 à 5 degrés sur un quart Nord-Est, 3 à 8 degrés sur la Bretagne, 6 à 10 degrés dans le sud, jusqu'à 11 à 17 degrés proche de la Méditerranée.