publié le 06/08/2018 à 06:42

La canicule encore et toujours. La journée de lundi sera encore marquée par des températures élevées, pouvant atteindre 38 à 39 degrés dans le Sud-Ouest, avec un risque orageux plus marqué sur les Alpes l'après-midi, selon les prévisions de Météo-France.



Tôt le matin, exceptées quelques grisailles sur les côtes sud de l'Aquitaine et le nord de la Bretagne, le ciel sera dégagé.

En journée, des nuages se développeront sur l'est des Pyrénées, sur la montagne corse, sur le Jura et les Alpes. Ils donneront des averses localement orageuses, plus probables et marquées sur le massif alpin.

Ailleurs, une belle journée ensoleillée et très chaude est attendue, avec des températures en hausse au Nord. Excepté sur le Nord-Ouest avec 13 à 17 degrés, la nuit sera encore très douce ou chaude avec souvent 18 à 22 degrés, 22 à 26 en bord de Méditerranée.

Les températures

En journée, les températures maximales atteindront 28 à 32 degrés sur les départements bordant la Manche, 23 à 27 près de la côte. Ailleurs, il fera entre 33 et 37 degrés, localement 38 à 39, notamment entre la Charente et le nord de l'Aquitaine.