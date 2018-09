publié le 10/09/2018 à 05:42

En début de matinée ce lundi 10 septembre, les nuages seront nombreux de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France, en passant par la Normandie, et souvent accompagnés de brumes ou brouillards. Cette grisaille se dissipera en cours de matinée.



Du Poitou-Charentes vers le Grand-est, de belles éclaircies se partageront le ciel avec quelques passages nuageux.

Plus au Sud, le ciel sera bien dégagé avec un franc soleil, sauf temporairement sur le sud de l'Aquitaine où des entrées maritimes chargeront le ciel en début de journée.

L'après-midi sera globalement belle et bien ensoleillée, un peu plus nuageuse sur les côtes de la Manche.



Sur le relief du Sud, Pyrénées, Alpes du sud et en Corse, des nuages se développeront et pourront localement aller jusqu'à l'averse.

Les températures

Les températures minimales varieront de 10 à 17 degrés du Nord au Sud, et de 17 à 22 près de la Grande Bleue.



Pour les maximales, elles iront globalement de 25 à 31 degrés, et seulement de 20 à 23 sur les régions proches de la Manche.