publié le 28/06/2018 à 05:45

Ce jeudi 28 juin au matin, une épaisse grisaille recouvrira le sud de la Garonne. Elle régressera progressivement vers le piémont pyrénéen. Quelques nappes de nuages bas survoleront également la Côte d'Azur et les côtes de Manche, en particulier le Cotentin et le nord de la Bretagne. Le soleil dominera sur le reste du pays.



Dans l'après-midi, des poches de grisaille pourront résister vers le Pays basque. En montagne, dans les Pyrénées, les Alpes et en Corse, nuages et averses domineront. Ces dernières seront plus soutenues et parfois orageuses sur l'est des Pyrénées et les Alpes du sud jusqu'à l'intérieur de la Provence. Des nuages et parfois une ondée déborderont alors jusqu'aux plages de la Côte d'Azur.

Partout ailleurs, le soleil brillera largement. Le ciel sera juste un peu moins bleu, passagèrement voilé, sur le Nord-Est.

Le vent de nord-est deviendra sensible à assez fort sur toute la moitié nord. Dans le Sud, excepté un peu de mistral et de tramontane, le vent restera faible.

Les températures

Côté températures, il fera 12 à 18 degrés en général au lever, 18 à 22 sur les plages de Méditerranée.



En journée, la chaleur restera bien présente : il fera 21 à 25 degrés en bord de Manche, 26 à 30 degrés en général, localement 31/32 entre la vallée de la Garonne et le Poitou-Charentes comme dans l'intérieur du Languedoc-Roussillon.