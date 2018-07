publié le 12/07/2018 à 05:44

De la Normandie, aux Hauts de France, à l’Île-de-France et au Grand Est, le temps sera nuageux à très nuageux ce jeudi 12 juillet avec quelques gouttes possibles localement, annonce Météo-France dans son bulletin.



Dans le Sud-Ouest et sur les Alpes frontalières, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies avec un petit risque d'averse localement. Au voisinage des Pyrénées et sur le littoral landais, ces averses prendront parfois un caractère orageux. Partout ailleurs, le temps sera bien ensoleillé.

Le matin, les températures iront de 11 à 17 degrés, jusqu'à 18 à 23 degrés dans le sud. L'après-midi, il fera 20 à 25 degrés près de la Manche, 25 à 30 degrés ailleurs et jusqu'à 31 à 34 degrés dans le Sud-Est.