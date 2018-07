publié le 29/07/2018 à 08:00

Les nuages domineront dimanche sur le Nord-Ouest, tandis que le soleil brillera ailleurs, avec une vigilance orange "canicule" maintenue sur trois départements, l'Ardèche, la Drôme et le Rhône, selon le bulletin de Météo France samedi.



Sur la Bretagne et les régions proches de la Manche, un temps faiblement perturbé s'installera dès le matin. Sous un ciel couvert, des pluies passagères se produiront jusqu'en soirée, elles seront faibles en général, un peu plus marquées par moments sur la péninsule bretonne et le Cotentin. Un vent de sud-ouest sensible soufflera, atteignant des pointes jusqu'à 70 à 80 km/h à la mi-journée sur les côtes du Finistère et du Cotentin.

En marge, des Pays de Loire jusqu'à la frontière belge, des passages nuageux parfois épais circuleront, donnant localement quelques gouttes.

Partout ailleurs, le soleil brillera généreusement, à peine contrarié par un voile nuageux sur la moitié nord du pays et près de l'Océan, ou des nuages et quelques averses l'après-midi sur le relief des Pyrénées et les Alpes du sud.

Les températures

Les températures minimales, en baisse, s'échelonneront entre 12 et 18 degrés en général, 19 à 24 près de la Méditerranée. Les températures maximales resteront comprises entre 19 et 24 degrés de la Bretagne à la Vendée et près de la Manche, elles repartiront à la hausse ailleurs, avec 25 à 31 degrés entre la frontière belge et le reste de la côte atlantique, 28 à 34 degrés ailleurs, 33 à 37 degrés vers la moyenne et basse vallée du Rhône.