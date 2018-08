publié le 12/08/2018 à 07:08

Le temps se dégradera dimanche par le nord-ouest, selon le bulletin de Météo-France. De la Bretagne et Pays de Loire jusqu'à la frontière belge, des passages nuageux contrarieront le soleil dès le matin. De la péninsule bretonne au Cotentin le temps sera même couvert, avec des pluies faibles et éparses en début de journée, plus fréquentes et parfois orageuses ensuite.



Au cours de l'après-midi, alors que du Poitou-Charentes au Centre le ciel s'ennuagera, les averses s'étendront peu à peu entre côtes de Manche et Pays de Loire. Sur le reste du pays, la journée se déroulera sous un beau soleil et il fera chaud. L'après-midi toutefois, des nuages se développeront sur le relief, en particulier les Pyrénées où des averses orageuses pourront se produire.

En fin d'après-midi et soirée, les nuages s'étendront de la chaîne pyrénéenne jusqu'au Massif central. Le temps deviendra lourd. Dans le Sud-Ouest des orages éclateront en soirée, ils seront parfois forts avec un risque de grêle et de fortes rafales de vent. En première partie de nuit la dégradation orageuse progressera vers le Massif central, Bourgogne ainsi que vers Languedoc-Roussillon.

Températures

Au petit matin, les températures seront comprises entre 9 et 13 degrés sur le Nord-Est, entre 12 et 17 degrés ailleurs, jusqu'à 15 à 18 degrés dans le Sud-Ouest et 18 à 22 près de la Méditerranée. Les maximales seront en hausse avec 20 à 23 degrés sur la Bretagne et le Cotentin, 24 à 32 degrés sur la moitié nord et 28 à 34 degrés dans le sud.