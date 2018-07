publié le 30/05/2018 à 07:18

Il y a de l'électricité dans l'air. Les orages ont encore frappé ces dernières heures dans la moitié nord, surtout en Île-de-France avec ces images impressionnantes. Dans les Hauts-de-Seine, le théâtre de Chatenay Malabry a dû être évacué dans la soirée. Il s'appelle, ça ne s'invente pas, "La piscine".



Beaucoup de dégâts également en Picardie. Il y a une douzaine de sous-sols inondés, à Morueuil au sud d'Amiens. Le quart Nord-Est vient d'être placé en vigilance orange, des Ardennes au Jura, jusqu'au Loir et Cher.

On attend de nouveaux orages cet après-midi dans les Hauts-de-France et en Normandie et sur quasiment toute la moitié sud.

À écouter également dans ce journal

Société - L'évacuation du camp de migrants du Millénaire à Paris est en cours d'évacuation. Près de 1.700 personnes y vivent.



Télévision - Le marché des droits télé du football fait un gros gagnant : la Ligue 1 et un gros perdant : Canal +, qui verra le ballon rond lui échapper dès 2020.



Faits divers - Un homme est en garde à vue après la découverte du corps d'un petit garçon dans l'Aisne. Le corps de l'enfant âgé de 9 ans a été retrouvé sous des branchages partiellement dénudé. Il aurait été violé.



International - Une enquête pour terrorisme a été ouverte en Belgique après l'attaque dans le centre de Liège.