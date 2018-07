Canicule : un numéro vert d'information ouvert par le gouvernement

publié le 26/07/2018 à 02:16

Un numéro vert gouvernemental d'information sur la canicule ouvre ce jeudi 26 juillet, afin de pouvoir dialoguer des moyens de se prémunir de la chaleur, a annoncé la Direction générale de la santé. Le 0800 06 66 66 est joignable gratuitement du lundi au samedi, de 9 heures à 19 heure. Il "permet d'obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles", a précisé la DGS dans un communiqué.



Météo France a placé mercredi 18 départements en "vigilance orange" canicule, soit le double de la veille, dans une diagonale allant du Nord et du Pas-de-Calais à la Drôme et l'Ardèche, en passant par la région parisienne.

La DGS a par ailleurs donné des conseils en prévision du chassé-croisé des vacanciers de samedi sur les routes : "évitez de circuler aux heures les plus chaudes et faites des pauses fréquentes à l'ombre ou dans des lieux frais", et "pensez à emporter des quantités d'eau suffisante pour la durée du trajet".

