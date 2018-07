publié le 25/07/2018 à 16:23

Ils sont désormais 18 départements à être en vigilance orange. Après avoir placé neuf départements en alerte canicule, Météo France a étendu sa vigilance à neuf autre départements ce mercredi 25 juillet. D'après l'organisme de surveillance météorologique, il s'agit de "phénomène non remarquable mais nécessitant une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées".



Les départements concernés sont : Aisne (02), Ardèche (07), Côte-d'Or (21), Drôme (26), Marne (51), Pas-de-Calais (62), Rhône (69), Saône-et-Loire (71) Somme (80), Nord (59), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

La fin de phénomène est actuellement prévue vendredi 27 juillet, à 7 heures du matin, mais pourrait être prolonger. "Cette hausse des températures s'amplifiera jusqu'à vendredi avec, au plus chaud de l'après-midi, des températures atteignant 34 à 37 degrés", a précisé Météo France. Une dégradation pluvio-orageuse est attendue en fin de journée de vendredi par l'ouest et provoquera une baisse sensible des températures pour le week-end.

Météo France