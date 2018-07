publié le 31/07/2018 à 19:15

Le mois de juillet 2018 a été le 3e mois de juillet le plus chaud depuis 1900, et l'épisode caniculaire va se poursuivre sur le pays dans les jours à venir. En début de semaine, c'est surtout le quart sud-est qui est touché par de fortes chaleurs avec des maximales souvent supérieures à 33 degrés l'après-midi, indique Météo France.



Certains départements sont placés en vigilance orange canicule. Mardi 31 juillet, 19 départements sont en vigilance orange de la plaine d'Alsace à la vallée du Rhône jusqu'au pourtour méditerranéen.

Météo France prévoit à partir du jeudi 2 août, mais surtout vendredi et ce weekend, des températures entre 35 et 40° au sud de la Loire avec localement des pointes à plus de 40°. Heureusement, "les nuits s'annoncent aussi très douces avec des minimales nocturnes proches ou supérieures à 20°C, voire autour de 25°C sur le pourtour méditerranéen".

Les "seuils de canicule seront donc dépassés" sur les régions au sud de la Loire. "Ils pourraient aussi être atteints ponctuellement sur les régions situées plus au nord". On attend environ 35°C en région parisienne mais "sur l'extrême nord du pays il devrait faire moins chaud que lors de l'épisode précédent", précise Météo France.