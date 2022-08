Appel aux pompiers volontaires : quelles règles pour les retraités ?

Gérald Darmanin demandait il y a quelques jours que les entreprises libèrent leurs salariés qui sont aussi pompiers volontaires pour aller combattre les feux qui sévissent un peu partout en France.

Le ministre de l'Intérieur a également reçu une demande étonnante : des pompiers retraités ont demandé une dérogation pour retourner et aider leurs collègues sur le front des incendies.

Chez les pompiers, la retraite est normalement fixée à 60 ans. Mais ils existent plusieurs dérogations : si vous êtes un ancien volontaire avec encore une forme physique nécessaire, vous pouvez pousser cette limite d'âge à 65 ans, 68 ans si vous avez été infirmier ou vétérinaire, voire 70 ans si votre métier était pharmacien ou médecin.

Pour savoir si vous êtes éligibles, il faut appeler votre SDIS (service départemental d'incendie et de secours) local. Ce sont eux qui vous feront connaître leurs besoins et qui évalueront surtout vos aptitudes pour partir au front. Mais généralement, ces anciens pompiers volontaires sont plutôt intégrés dans des fonctions plus "logistiques", à l'arrière du front, pour apporter une aide technique ou alimentaire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info