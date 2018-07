publié le 27/09/2016 à 10:57

Aux alentours de 17 heures, samedi 24 septembre, les pompiers ont dû intervenir dans un immeuble de la rue Pasteur, au Bois-d'Arcy (Yvelines). La raison de leur intervention ? Un incendie s'est déclaré dans un studio, et une femme de 26 ans était attachée sur le toit, avec des liens en plastique, explique Le Parisien.



Secourue, la victime a expliqué aux pompiers et aux policiers que dans le couloir de l'immeuble, deux inconnus l'ont frappée avant de l'obliger à ouvrir son logement. D'après elle, les deux individus en voulaient à son coffre et aux armes de son compagnon, pratiquant le tir sportif. La victime aurait réussi à se sauver jusqu'au toit. Les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles privilégient pour l'heure la thèse du règlement de comptes.