publié le 25/03/2019 à 00:59

Une famille d'accueil est soupçonnée d'avoir abusé sexuellement des fillettes dont elle avait la garde à son domicile de Limay, dans les Yvelines, rapporte le journal Le Parisien. Le couple et leur fils ont été mis en examen jeudi 21 mars à Versailles pour des viols et des violences commises sur des petites filles de 6 et 8 ans. Le mari de 55 ans a été écroué, tandis que sa femme de 61 ans et leur fils de 18 ans ont été placés sous contrôle judiciaire.



Une affaire qui inquiète les enquêteurs puisque depuis 2012, 22 enfants ont été placés dans cette famille d'accueil. Une source proche de l'enquête précise au quotidien que les investigations ont révélé le "profil de prédateur sexuel" du père de famille.

L'alerte a été donnée le 7 février dernier. Ce jour-là, une adolescente, accompagnée de sa mère, se présente au bureau de police de Marly-le-Roi. Elle y affirme avoir été violée plusieurs fois par le père lorsqu'elle était placée dans la famille entre 2011 et 2014. Selon elle, le suspect profitait de l'absence de sa femme pour la violer. Viols que lui aurait également fait subir l'un des fils du couple. La mère de son côté l'aurait battue. Des sévices qui s'ajoutaient à un quotidien où l'accès à la douche était restreint et les repas servis différents de ceux du reste de la famille.

Au moins deux autres victimes présumées

Quatre jours plus tard, une fillette de 8 ans a expliqué à ses éducateurs avoir subi des abus sexuels commis par ce même homme, lorsqu'elle était placée dans la famille. "Les descriptions sont aussi précises dans les deux cas, à plusieurs années d’intervalles et les deux victimes ne se connaissent pas", souligne au Parisien une source proche du dossier. De plus, une troisième fillette, handicapée, aurait également été abusée.



Informés de cette enquête, les services sociaux ont immédiatement retiré l’agrément de la famille. Les enfants qui étaient accueillis ont quant à eux était replacés en urgence.

La famille nie en bloc

Les trois membres de la famille soupçonnés ont été interpellés et placés en garde à vue mardi dernier. Face aux enquêteurs, le père de famille a assuré être un "bon citoyen". "Je n'ai jamais fait de mal à personne durant toute ma vie", a ajouté cet agent hospitalier, qui a précisé n'avoir que très peu de contacts avec les enfants placés à son domicile.



Le fils de 18 ans a nié tous les faits qui lui sont reprochés. La mère quant à elle, a simplement concédé une gifle donnée à une fillette et s'est dite convaincue de l'innocence de son mari.