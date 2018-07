Yvelines : un homme en garde à vue après avoir tenté de tuer sa compagne

publié le 25/02/2018 à 18:03

Le pire a été évité, ce dimanche 25 février. Alors qu'ils sortaient d'une boîte de nuit, un jeune homme a tenté de tuer sa compagne à plusieurs reprises. Il était aux alentours de 5 heures du matin lorsque le couple est sorti d'un établissement de nuit de Rambouillet (Yvelines), raconte Le Parisien. Très éméché, l'homme de 26 ans a exigé de sa compagne de 20 ans qu'elle lui donne les clefs du véhicule. Elle a fini par céder et accéder à sa demande, avant de se mettre en route.



L'homme, roulant à vive allure, a d'abord invectivé sa compagne en la menaçant de mort. La voiture du couple s'est ensuite perdue dans les rues de Rambouillet, où la jeune femme a finalement réussi à s'extraire du véhicule. Elle a pris la fuite et prévenu la police. Son compagnon l'a alors prise en chasse et tenté de l'écraser.

La jeune femme est parvenue à se cacher mais l'homme l'a malgré tout retrouvée et a essayé de l'étrangler. Feignant de s'évanouir, poursuit le quotidien, le jeune homme l'a lâchée et elle lui a échappé une nouvelle fois. De nouveau derrière le volant, l'homme a tenté de l'écraser de nouveau, avant que la police n'intervienne et interpelle l'individu. Il a été placé en garde à vue au commissariat de Trappes.