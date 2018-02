publié le 24/02/2018 à 18:57

Du beurre dans les épinards, oui ; un mulot, non. Un homme hospitalisé en cardiologie au CHU de Rouen (Seine-Maritime) a eu la mauvaise surprise de découvrir, dans son assiette d'épinards surgelés servie sur un plateau-repas, un rongeur mort, raconte Paris Normandie. La découverte a été relayée jeudi 22 février en Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'hôpital, conduisant la direction à livrer des explications.





"Il s’agissait bien d’un mulot des campagnes et pas d’une souris", a précisé Guillaume Laurent, directeur général par intérim du CHU. "Le mulot aurait été ramassé par une machine agricole et s’est retrouvé conditionné dans les épinards surgelés. Il ne se trouvait pas dans les cuisines de l’établissement", a-t-il assuré.

L'information est remontée jusqu'au fournisseur d'épinards surgelés, qui a lui aussi fait savoir son étonnement. Un étonnement partagé jusqu'au début de la chaîne de transformation desdits épinards. "Accidentellement, ces animaux peuvent être ramassés en même temps que le légume pendant la récolte mécanique", a expliqué le fournisseur auprès de l'établissement de santé, tout en ajoutant que les contrôles nécessaires étaient mis en place pour éviter ce genre de désagrément.

Le mulot, tout petit, est manifestement passé entre les mailles du filet. Le CHU a rappelé, indique Paris Normandie, que 10.650 plateaux-repas étaient préparés quotidiennement et que cet incident est le premier du genre.