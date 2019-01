publié le 30/01/2019 à 19:22

Il y a six jours, Isabelle Jaubert, 46 ans, a été sauvagement assassinée à son domicile de Cernay-la-Ville. Cette professeure de sport, qui enseignait au lycée Bascan de Rambouillet, a été tuée à l’arme blanche, dans la matinée du jeudi 24 janvier, alors qu’elle s’apprêtait à déménager.



Ce mardi, les enquêteurs ont lancé un appel à témoins pour retrouver l'ex-mari de la victime, principal suspect. Séparé d'Isabelle Jaubert depuis deux ans, cet homme d'une cinquantaine d'année lui aurait porté des coups mortels et grièvement blessé ses parents, qui ont tenté de s'interposer. Leurs jours ne sont pas en danger.

Les gendarmes sont également à la recherches du véhicule avec lequel le suspect s'est rendu sur les lieux du crime : "le suspect s’est enfui en Renault Captur noir avec le toit beige immatriculé CY-602-EF. Malgré les recherches entreprises, il n’a toujours pas été retrouvé".

Toute personne qui aurait des renseignements sur le suspect ou le véhicule peut contacter la Brigade des recherches de la gendarmerie de Rambouillet au 01.61.08.61.50. Les enquêteurs appellent ces témoins à ne pas intervenir en cas de piste sérieuse : “Ne cherchez pas à interpeller une personne éventuellement présente à l’intérieur, c’est le travail des forces de l’ordre. Signalez sans délai et le plus précisément possible sa position. Ne touchez à rien pour préserver les éléments de preuve, les traces et les indices.”