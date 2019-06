publié le 09/06/2019 à 17:47

Le jeune homme de 22 ans venait d'être signalé à la police comme pouvant avoir un comportement suicidaire par sa famille, installée en Loire-Atlantique. Mais il n'a pas pu être arrêté à temps, comme le rapporte Le Parisien.



Dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 juin, le conducteur s'est engagé au volant de sa Renault Clio à contresens sur la nationale 12 en direction de la province, précise Ouest France. C'est alors qu'il percute un premier véhicule, une Dacia Sandero occupée par une policière qui rentrait à son domicile. La victime ne sera que légèrement blessée.

Le jeune homme n'arrête pas sa course folle et percute ensuite à vive allure et frontalement une fourgonnette blanche, à hauteur de la commune de Bois-d'Arcy (Yvelines). Le conducteur, un homme de 47 ans, ne survivra pas au choc. De son côté, le jeune homme a été transporté à l'hôpital dans un état grave. Son pronostic vital était "très engagé", selon nos confrères du Parisien.