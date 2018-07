publié le 30/07/2017 à 05:06

"On se souviendra toute notre vie de ce qui est arrivé à Tevins. Nous n’avons pas pensé une seconde qu’il pouvait faire une chose pareille". C'est avec ces mots que la maman du petit garçon, âgée de 26 ans, évoque en larmes l'accident survenu le dimanche 23 juillet. Le garçonnet de 5 ans, qui vit avec ses parents et ses deux sœurs à Achères (Yvelines), s'est grièvement blessé en sautant de l'appartement familial situé au deuxième étage alors que ses parents s'étaient absentés.



Selon Le Parisien, qui rapporte l'information et les propos des parents, le petit garçon soigné à l'hôpital Necker (Paris XVe) semble doucement se remettre : "Il est conscient et n’a rien de cassé. Il souffre de contusions pulmonaires. Le docteur avait peur que des lésions ne se soient formées dans son cerveau. Mais finalement, tout va bien. On ne sait pas encore quand il va sortir de l’hôpital, à cause de difficultés pulmonaires persistantes", explique sa maman.

"De bons parents" qui n'ont "pas réfléchi"

Tevins était resté seul devant la télévision tandis que ses parents, employé de mairie de 40 ans et mère au foyer, étaient partis faire une course d'une heure en compagnie de leurs deux filles, âgées de 4 et 6 ans. Sa maman raconte qu'il avait insisté pour rester devant un dessin animé. "Tevins n’est pas un enfant turbulent, ajoute le papa. Mon fils est capable de rester longtemps devant la télévision sans bouger. (...) Je ne comprends toujours pas comment on a pu faire une chose pareille."

Les deux filles du couple ont été placées en famille d’accueil, au grand désarroi de leurs parents : "Nous sommes des parents normaux, très aimants et très protecteurs avec nos enfants, assurent-ils. (...) Nous voulons récupérer nos filles. On s’inquiète pour elles. On avait tout prévu, les vacances et la rentrée scolaire et toute notre vie est bouleversée." Une enquête pénale a été ouverte et est toujours en cours. "Ce sont de bons parents, de bons voisins, qui n’ont tout simplement pas réfléchi à leur acte", estime Maître Yves Beddouk, leur avocat. Il compte prouver la capacité de ses clients à prendre soin de leurs enfants.