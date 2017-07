publié le 26/07/2017 à 16:35

Des billets d'avions payés mais inexistants. C'est la mauvaise surprise qui a été réservée à une soixantaine de clients d'Anatolia Voyage à Lyon. Après avoir déboursé jusqu'à 10.000 euros pour des vacances, ils ont découverts que leurs billets d'avions n'avaient pas été réservés par l'agence.



La plupart des clients ont découvert la supercherie à l'aéroport. "Au moment de l'enregistrement des bagages, on me dit : 'Non vous n'êtes pas sur le vol'", raconte Alexandre au micro de RTL. Certains vacanciers se sont même retrouvés bloqués à l'étranger : un seul des billets sur deux avait été réservé. Depuis, aucun signe de la part des deux gérantes de l'entreprise malgré les nombreux appels à l'agence dont les locaux restent fermés. Et ce, malgré un rassemblement des clients et un dépôt de plainte mardi 25 juillet au palais de justice de Lyon.



Une centaine de personnes potentiellement concernées

"On galère, on essaie d'économiser des sous pour aller en vacances et là... gâcher les vacances de tout le monde, je trouve ça inadmissible". Ramazan a versé plus de 8.000 euros à l'agence après avoir économisé pour aller en vacances en Turquie avec sa famille. Pour rassembler le plus de personnes possible, il a créé la page Facebook "Anatolia Voyages Magdurlari". Une centaine de personnes au total pourraient être concernées, estime Maître Aurélie Sauvayre, avocate du collectif. Le tout pour un montant pouvant atteindre au moins 200.000 euros .

Pour l'avocate, l'escroquerie ne fait aucun doute. Implantée depuis vingt ans dans le 2ème arrondissement de Lyon, "l'agence de voyage était connue des uns et des autres" et assurait "un cadre de confiance". Pour qu'au final "on ne vous donne rien", conclut Maître Sauvayre.

Officiellement, aucun dépôt de bilan n'est à constater mais, selon les informations du mensuel Lyon Capitale, les deux responsables de l'agence Anatolia auraient eu des problèmes financiers et se seraient envolées pour la Turquie, essayant de réunir l'argent nécessaire pour rembourser leurs clients.