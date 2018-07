et AFP

publié le 29/05/2016 à 20:04

Un enfant âgé de trois ans est décédé dimanche 29 mai dans l'Yonne. Il se trouvait dans le sous-sol du pavillon familial, inondé après les intempéries du week-end, a-t-on appris de sources concordantes. L'accident s'est produit dans l'après-midi sur la commune de Saint-Martin-d'Ordon, près de Sens. L'enfant aurait glissé et serait tombé dans des eaux boueuses du sous-sol. Il a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire par les pompiers qui intervenaient dans le quartier où de nombreux sous-sols étaient inondés, selon les pompiers et la préfecture de l'Yonne. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'accident.



Un important épisode pluvieux a traversé la France ce week-end, une vingtaine de départements ayant été placés en vigilance orange par Météo-France, ce qui n'a pas été le cas de l'Yonne.