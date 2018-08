publié le 01/08/2018 à 17:02

Le bâtiment a des allures de brasier. L'église Sainte-Thérèse de Rennes a été ravagée par un incendie dans la nuit de mardi 31 juillet à mercredi 1er août. Le clocher, haut de 33 mètres, est parti en fumée avant de s'effondrer.



Une cinquantaine de pompiers ont été dépêchés sur place et ont lutté pendant plus d'une heure pour venir à bout des flammes, et surtout empêcher que les 4 cloches ne tombent, ce qui aurait provoqué de plus importants dégâts encore.

L'origine de l'incendie, qui s'est déclaré aux alentours de 23h30, reste incertaine. Mais les premiers éléments d'enquête laissent penser qu'il a été déclenché par un courant électrique défectueux.

L'église Sainte-Thérèse avait déjà été touchée par un incendie en 2001. Le bâtiment avait été en partie détruit. Cet édifice, construit en 1936, a été classé monument historique en 2015.

Terrible incendie à Rennes l’église Sainte Thérèse est en feu pic.twitter.com/zG3FQBnXSq — Edouard Reis Carona (@ereiscarona) July 31, 2018

#Rennes pour ceux qui voulait voir c’était le feu a st Therese pic.twitter.com/ZXmGKpx1Zc — El Bitcho¿¿ (@TheBlkMon) July 31, 2018

Le feu semble contenu, les pompiers toujours sur le qui-vive autour de l’église Sainte Thérèse de #Rennes pic.twitter.com/kRP1Ix80Wj — Edouard Reis Carona (@ereiscarona) July 31, 2018

Incendie de l'église Ste Thérèse à #Rennes : le point ce midi.

Sur @RCFAlpha, à midi, ITW du commandant des pompiers présents cette nuit, et du prêtre résident.

Merci au @SDIS35 et à @metropolerennes pour leur engagement.

Merci également à @nathalieappere pour son soutien. pic.twitter.com/ZUaWaSteKv — Diocèse de Rennes (@DioceseRennes) August 1, 2018