publié le 30/10/2016 à 16:45

La prestation de Booba au Tsunami Club s’est achevée dans la plus grande confusion vendredi 29 octobre à Conthey (Suisse). Après son showcase, le rappeur s’est retrouvé au milieu d’une bagarre générale sur la piste de danse de cette discothèque, près de Sion.



Des témoins présents ont filmé une partie de la rixe sur leur smartphone, avant de diffuser les images sur les réseaux sociaux. On aperçoit très nettement Booba, Élie Yaffa de son vrai nom, asséner de violents coups de coude à un homme dont on ne voit pas le visage. Les raisons qui ont conduit à cette violente altercation ne sont pas connues pour le moment.

Le rappeur natif de Boulogne-Billancourt n’a pas réagi après la diffusion de ces images, pourtant très largement commentées sur les réseaux sociaux. À près de quarante ans, Élie Yaffa semblait pourtant s'être assagi. Par le passé, le rappeur avait fait plusieurs séjours en prison après des condamnations pour l'agression et le braquage d'un chauffeur de taxi, ou encore "fusillade, séquestration et tentative de meurtre".

BOOBA en train de se battre à grands coups de coude en boîte cette nuit ! pic.twitter.com/QzmwxYj2hE — RaptualitésFR (@RaptualitesFR) 29 octobre 2016