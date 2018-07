publié le 08/07/2018 à 16:33

Les faits remontent au 1er juillet mais la vidéo a été postée vendredi 6 juillet. Deux jeunes hommes se sont emparés d'un véhicule de pompiers alors que ces derniers avaient quitté l'habitacle pour une intervention près du lac de Chalain, sur la commune de Fontenu (Jura), relate France 3 Bourgogne-Franche-Comté.



Une action qui prend une ampleur considérable alors que les deux personnes n'ont pas hésité à se filmer et à publier la vidéo sur Snapchat et Twitter. "On n'a qu'une vie, on a des couilles", lance l'un d'eux en s'emparant du véhicule. "ll a volé les pompiers, mon frère" lance son comparse.

Toujours selon le média régional, les pompiers était en train de prendre en charge un septuagénaire qui avait chuté sur les rochers. "Nous sommes obligés de laisser tourner les véhicules de secours pendant les interventions pour tenir en charge certains équipements et assurer au mieux le confort des personnes prises en charge", ont expliqué les pompiers du département.



Une plainte déposée

Si le véhicule a été retrouvé une centaine de mètres plus loin, les pompiers ont d'ores et déjà annoncé qu'une plainte avait été déposée. Une enquête de gendarmerie est ouverte.



Dans une seconde vidéo, l'un des deux protagonistes a publié une nouvelle vidéo où il assume pleinement son geste alors que les réseaux sociaux n'ont cessé de s'indigner d'un tel acte. "Je fais cette vidéo pour les gens de Twitter... Vous faites rien de votre vie à part parler sur moi. Pourquoi vous m'insultez, frères ?", a-t-il réagi entre deux éclats de rire.