publié le 18/07/2018 à 10:58

Après la victoire des Bleus en finale de la Coupe du Monde de football, le 15 juillet 2018, des scènes de liesse ont eu lieu partout dans les rues du pays. Mais de nombreuses femmes ont dénoncé le harcèlement et les agressions sexuelles qu'elles ont subi en marge des festivités.



Sur les réseaux sociaux, elles racontent que des agresseurs ont profité de la foule et de la fête pour se frotter à elles, les importuner, voire les agresser.

Deux personnes ont été interpellées ce mardi 17 juillet à Paris, indique LCI, d'après une source judiciaire. Elles sont mises en cause dans deux affaires distinctes pour des faits d'agressions sexuelles qui ont eu lieu à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde.

L'une des personnes interpellée est un mineur, qui a été déféré ce lundi, mis en cause dans une procédure concernant des faits d'agression sexuelle. Le second mis en cause a été interpellé ce lundi, dans l'après-midi, pendant la parade de l'Équipe de France sur les Champs-Élysées.



Placé en garde à vue ce mardi, l'homme est interrogé sur des faits d'exhibition sexuelle et d'agression sexuelle. Il a été admis temporairement à l'Institut psychiatrique de la préfecture de police.