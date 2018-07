publié le 26/11/2017 à 16:55

La soirée entre amis a viré au drame dans la nuit du 25 au 26 novembre. Peu avant minuit, sept adolescents âgés de 15 à 17 ans, empruntent le 4x4 des parents chez qui ils font la fête, à Roquebrune-sur-Argens (Var).



Les adolescents, six garçons et une fille, montent dans le véhicule, dont l'un d'eux dans le coffre, et se rendent sur les chemins alentours, sur les hauteurs. Au moment de redescendre, le chauffeur perd le contrôle du véhicule qui effectue plusieurs tonneaux dans un ravin, à vive allure, rapporte Var Matin.

L'un des adolescents, âgé de 15 ans, est mort et cinq autres blessés, dont trois grièvement. Trente-cinq pompiers sont intervenus, notamment pour désincarcérer les victimes, qui ont été transportées vers les hôpitaux de Toulon, Nice et Fréjus. L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Fréjus.