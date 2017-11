publié le 25/11/2017 à 20:47

Le simple jeu a eu de graves conséquences. Vendredi 24 novembre en début de soirée, un bus reliant Le Bizet et Lomme, dans le Nord, a pris feu. En cause : la manipulation par trois jeunes hommes d'un briquet et d'une bombe aérosol, au fond du véhicule. Selon La Voix du Nord, les sièges du bus se seraient alors embrasés, avant que les flammes ne se propagent. Dans un premier temps, le chauffeur a continué de rouler, avant d'être prévenu par des passagers.



Ce dernier s'est arrêté avant d'évacuer le véhicule. "Le bus est parti en fumée en moins de trois minutes", a raconté au quotidien régional un riverain. Plus de 25 pompiers sont intervenus pour maîtriser les flammes, à l'aide de deux lances à eau.

Les trois jeunes, âgés de 19 et 20 ans secourus par les pompiers, ont été gravement brûlés à divers degrés, et étaient toujours hospitalisés au centre des grands brûlés de Lille samedi soir. L'un d'entre eux a été placé "dans un coma artificiel", selon sa mère qui a témoigné auprès de France 3. "Il est brûlé grièvement aux jambes, aux pieds, aux mains et à la figure", a-t-elle précisé.