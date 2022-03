Val-de-Marne : ne supportant pas le bruit, un homme choisit de dormir dans le local à vélo

Cris, meubles déplacés, bruits d'enfants qui jouent au milieu de la nuit… Ce cocktail sonore a provoqué une crise de nerf pour un artiste plasticien vivant dans une résidence de Fontenay-sous-Bois, en Val-de-Marne. Olivier Boeri a alors porté plainte contre sa voisine de palier et envoyé des lettres auprès du bailleur social.

Faute de solution, cet homme de 54 ans a quitté son appartement, le 8 mars, pour s'installer dans le local à vélo situé dans l’arrière-cour de l'immeuble et géré par le bailleur social Immobilières 3F, rapporte Le Parisien, dimanche 27 mars. Un local qu'il a emménagé, y installant un matelas. Il retourne uniquement dans son appartement pour se doucher et se nourrir.

"J’ai perdu 12kg. Je me renferme sur moi et ne pense plus qu’à cela", témoigne-t-il. Alerté sur la situation, le bailleur social a envoyé un responsable de l’habitat pour trouver une solution. Résultat : il va insonoriser les murs mitoyens entre les deux appartements et le plancher avec le voisin du dessous.

Mais, outre la voisine, un nouveau problème est apparu : Olivier Boeri est désormais dérangé par des aboiements, rapporte la direction d’Immobilière 3F.