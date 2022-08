L'été est réputé pour être la période de l'année la plus propice aux cambriolages. Les grandes villes sont les plus touchées. Ainsi, près d'un tiers des vols ont lieu durant la période estivale. Même si de nombreux moyens sont mis en œuvre afin de dissuader les voleurs, il reste des risques d'être cambriolé.

Pour se protéger, certains Français optent pour des méthodes traditionnelles. Demander à des proches de passer régulièrement, ramasser le courrier et fermer les volets sont les habitudes les plus courantes. De récentes innovations séduisent aussi afin d'assurer la sécurité des logements. Les alarmes télésurveillées et des sirènes, sont de plus en plus installées.

Si malgré cela vous êtes malheureusement victime d'un un cambriolage, la préfecture de police donne quelques conseils permettant de connaître la marche à suivre. Les démarches sont alors facilitées, et il est plus simple de gérer cette situation critique.

1. Ne toucher à rien

Avant même d'appeler la police, il est important de ne rien toucher, ni de rien ranger. La difficulté des enquêteurs est plus grande, les cambrioleurs ont peut-être laissé des empreintes. Ranger votre maison, laisse des empreintes sur les objets touchés ou abîmés. Des traces de chaussures ou d'outils sont aussi, parfois recherchées.

2. Appeler le 17

Il est très important d'appeler immédiatement le 17, le numéro gratuit de la police nationale. Il s'agit d'une plateforme téléphonique pour les urgences, qui nécessitent une intervention immédiate de la police. Expliquez calmement la situation, et décrivez les dégâts visibles. L'interlocuteur vous expliquera ensuite la marche à suivre pour déposer plainte. Il enverra aussi une équipe sur place pour constater la nature de l'effraction, ainsi que les éventuels dégâts.

3. Déposer plainte

Faire une liste des objets qui sont dérobés, est recommandé avant de déposer plainte. Porter plainte est une des premières démarches à effectuer, dans un délai de 48 heures. Pour gagner du temps, il est possible d'effectuer une pré-plainte en ligne. La pré-plainte permet d'effectuer toutes les démarches de la déclaration de cambriolage dont vous êtes victime. Il faut se rendre dans une gendarmerie ou à la police, afin de signer physiquement votre pré-plainte, pour qu'elle soit considérée comme une plainte.

4. Contacter son assureur et sa banque

Appeler son assureur doit se faire rapidement, 2 jours maximum après le cambriolage. N'oubliez pas d'indiquer le maximum d'informations utiles, et relisez bien les clauses de votre contrat d'assurance. L'assureur aiguille aussi sur les démarches à suivre pour obtenir une indemnisation des objets volés. Il ne faut pas oublier que certains objets volés ne sont pas indemnisés, comme ceux déposés dans un jardin, ou dans une dépendance.

Si des moyens de payement sont volés, faire opposition permet de bloquer vos comptes. Les cartes bleues et chèques ne sont plus utilisables, à partir du moment où une opposition est faite. Si la banque est fermée, le service interbancaire d'opposition est ouvert tous les jours par téléphone.



