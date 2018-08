publié le 23/08/2018 à 12:13

Daesh revendique l'attaque au couteau qui a fait deux morts et un blessé grave jeudi 23 août à Trappes (Yvelines). L'assaillant s'est retranché chez lui avant de sortir en direction des forces de l'ordre armé d'un couteau. L'un des policiers a fait feu, et l'a mortellement neutralisé.



L'individu était fiché S par le service de renseignement territorial, et serait connu de la justice pour apologie du terrorisme. Pourtant, c'est la piste du drame familial qui est privilégiée à ce stade de l'enquête, selon une source proche du dossier. Les deux victimes décédées sont la mère et la sœur de l'assaillant, selon une source proche de l'enquête.

"L'auteur de l'attaque dans la ville de Trappes (...) est l'un des combattants (du groupe) État islamique et a perpétré cette attaque à la faveur des appels à cibler des ressortissants des pays de la coalition" internationale anti-Daesh, a indiqué Amaq, l'agence de propagande du groupe.