et AFP

publié le 26/04/2016 à 14:13

Il était 5h15 ce mardi 26 avril quand une femme de 45 ans, connue des services de police comme consommatrice de stupéfiants, a déposé sur le comptoir du commissariat principal de Toulouse trois pochons de poudre, deux de cocaïne et un de crack. Immédiatement interpellée et placée en garde à vue, a raconté la police, la dame nie se droguer et explique avoir acheté la drogue sur internet, avant de reconnaître finalement l'avoir acquise à Toulouse.



Aux policiers qui lui demandent les raisons de sa stupéfiante démarche, elle explique qu'elle voulait faire goûter ses produits aux fonctionnaires présents à l'accueil pour "savoir s'ils étaient de bonne qualité". "Je ne veux pas que les gens meurent d'overdose", ajoute-t-elle. Conformément à la loi, les policiers lui ont demandé son consentement pour détruire les trois pochons. Elle a refusé mais les stupéfiants seront tout de même détruits dans un délai de cinq jours, a précisé la police. Le parquet a délivré à l'encontre de la trop naïve trafiquante une convocation (COPJ) devant le tribunal pour le mois de janvier.