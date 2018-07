Premier procès d'un utilisateur de l'application Telegram en France

et Claire Gaveau

publié le 30/09/2016 à 18:17

C'est un procès très attendu. Pour la première fois en France, un utilisateur de la messagerie Telegram va être jugé par le tribunal correctionnel de Paris, ce vendredi 30 septembre. Le suspect, un homme de 29 ans très actif sur les sites jihadistes et sur cette fameuse messagerie cryptée, est soupçonné de s'en être servi pour inciter un de ses contacts à commettre un attentat.



L'avocat de l'accusé parle lui de simples "blagues". "En réalité, mon client ne fait que des blagues. Dans un message, il propose de vendre une bombe nucléaire. Dans un autre, de livrer des roquettes au sein même d’un commissariat, assurant que ce sont des lieux plus sécurisés. Je conviens que ce sont des blagues de mauvais goût. Mais cela ne peut pas être pris au sérieux", peut-on lire dans les colonnes du quotidien La Croix.



Telegram, moyen de communication n°1 des jihadistes

Telegram demeure le moyen de communication préféré des jihadistes. Pourtant, depuis quelques semaines, le logiciel semble montrer ses failles même s'il a longtemps été réputé impénétrable. Les enquêteurs sont pourtant parvenus à intégrer certains salons de discussions privés, où aspirants jihadistes français et leaders de Daesh en Syrie échangent en toute quiétude. C'est grâce aux informations récoltées sur ces salons que les enquêteurs des services de renseignements ont par exemple pu interpeller trois adolescents en région parisienne ou plus récemment deux jeunes femmes à Nice.

Pour autant cette mine d'informations que représente Telegram pourrait très vite se tarir. Car si la messagerie cryptée ne s'avère plus aussi efficace, les jihadistes pourraient se tourner vers d'autres logiciels existants et tout aussi performants.