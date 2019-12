Tabac : les acheteurs de cigarettes au noir passibles de 135 euros d'amende

publié le 25/12/2019 à 22:18

Désormais, il faudra passer à la caisse si les fumeurs qui achètent leurs paquets sur le marché noir se font prendre. Un nouveau décret prévoit 135 euros d'amende. "La lutte contre le commerce illicite de tabac a un impact sur la sécurité, la santé, l'environnement et l'emploi", a indiqué Alexandra Louis, députée La République en Marche de Marseille.

À Marseille, dans le quartier de Noailles par exemple, le paquet de cigarettes en provenance d'Algérie se vend cinq euros, au lieu de huit, chez le buraliste, indique France 3 Provence Alpes Côte d'Azur. Les populations les plus précaires et les mineurs sont les plus touchées par ce commerce illicite.

Jusqu'à présent, l'action de la police était surtout dirigée contre les trafiquants, ce décret vise, cette fois, à condamner les consommateurs. Dans la région sud, même avec l'augmentation du prix du tabac, la consommation a augmenté de 32 %.