SNCF : le trafic fortement perturbé entre Brest et Rennes

SNCF : pagaille sur les rails entre Brest et Rennes

publié le 08/08/2020 à 11:08

Depuis 18 heures vendredi 7 août, le trafic est fortement perturbé sur la ligne entre Brest et Rennes, en raison de problèmes électriques sur la section entre les deux villes bretonnes. Des centaines de passagers sont concernés. De nombreux trains sont retardés et d'autres supprimés. On compte parfois près de 4 heures de retard sur certains trajets.

C'est aussi la pagaille aussi à Montparnasse, à Paris, pour désengorger les lignes. Certains passagers ont passé la nuit dans des trains. Les TER ont pu reprendre et les TGV circuleront dès cet après-midi, indique la SNCF. Des cars ont été affrétés sur certaines lignes pour transporter les passagers.

Laure, une passagère jointe par RTL a passé la nuit dans le TGV en gare de Saint-Brieuc. Elle a quitté Brest vendredi à 19 heures et ne devait arriver à Paris que ce samedi matin vers 10h30, après 15 heures de voyage. "La gestion était vraiment catastrophique", déplore-t-elle.