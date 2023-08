Séismes dans l'Ouest : "On nous laisse tomber", déplore une habitante sinistrée de Cramchaban

Séismes dans l'Ouest : "On nous laisse tomber", déplore une habitante sinistrée de Cram-Chaban

Le 16 juin dernier, à 18h38 précises, la terre tremblait en Charente-Maritime. Un séisme de 5.8 sur l'échelle de Richter secouait le nord du département, ainsi qu'une partie des Deux-Sèvres. Treize communes sont aujourd'hui en état de catastrophe naturelle, et près de 300 millions de dégâts ont été constatés, avec des centaines de bâtiments touchés. Ce mercredi 9 juin, RTL est allé à la rencontre des habitants de Cramchaban, en Charente-Maritime, qui vivent désormais avec ce traumatisme.



Dans le village, des maisons fissurées de part en part peuplent le paysage. "Des pièces de bois maintiennent les murs, de façon à ce qu'ils ne s'effondrent pas", explique le maire, Laurent Renaud, chargé de nous aiguiller sur place. L'édile sait ses administrés à bout. Daniel et Sylvie par exemple, ne vivent qu'au rez-de-chaussée de leur maison, l'étage ayant été jugé trop dangereux après les secousses. La pluie, qui s'abat sur le village, pénètre par le toit du couple : "On a des nouvelles de personne. Les experts nous laissent tomber, on n'a rien. Rien. Ce n'est pas normal", déplore Sylvie.

Dans l'urgence, le maire alerte les pompiers, mais lance surtout un appel aux assureurs : "Je trouve que ça traîne, mais on nous dit que cela ne fait 'que' un mois", estime-t-il, agacé. "Mais dans la situation de ces personnes, un mois, c'est horrible", souligne encore l'élu, qui souhaite que la prise en charge des sinistrés se fasse rapidement.

Pour le moment, 22 maisons de Cramchaban ont été déclarées inhabitables après le séisme. On ignore si elles pourront être reconstruites.