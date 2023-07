Deux-Sèvres : un nouveau séisme, d'une magnitude de 3,6, ressenti près de Niort

La région de Niort a été encore été secouée par un tremblement de terre. Un séisme, d'une magnitude de 3,6, s'est produit jeudi 27 juillet dans l'après-midi à une trentaine de kilomètres à l'Est du chef-lieu du département des Deux-Sèvres. L'épicentre de la secousse a été enregistré près du petit village d'Exoudun vers 15h30, selon le Bureau central sismologique français de Strasbourg (BCSF-Renass). L'institut a reçu près de 90 témoignages sur ce petit séisme, qui n'a pas fait de dégâts selon les médias locaux.



Ce tremblement de terre était donc de bien moindre intensité que celui qui a frappé la région le 16 juin dernier. Une violente secousse, d'une magnitude de 5,3 à 5,8, s'était produite en début de soirée dans la commune de Cram-Chaban, à mi-chemin entre La Rochelle et Niort. De gros dégâts ont été constatés dans plusieurs villages. La facture de ce séisme devrait s'élever à environ 290 millions d'euros, selon une estimation de France Assureurs dévoilée début juillet. Il s'agissait du plus important séisme dans l'ouest de la France depuis une cinquantaine d'années.

