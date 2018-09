publié le 25/09/2018 à 18:45

"Il y a eu une dégradation incontestable ces derniers mois." Le 19 septembre dernier, Stéphane Richard, le PDG d'Orange s'est exprimé devant la commission des finances de l'Assemblée nationale et a abordé la qualité du réseau internet et téléphonique. Devant les élus, il a déploré une "dégradation incontestable" du réseau due notamment ces derniers mois à de nombreux impacts de foudre, rapporte 01Net.



Mais ce n'est pas là le seul problème. "On a malheureusement aussi beaucoup de vols de câbles. On estime en ce moment qu’il y a 600.000 clients affectés par cela. C’est un vrai fléau", a-t-il indiqué. Au-delà du vol des câbles de cuivre, c'est aussi la vétusté des infrastructures qui est en cause.

"L’essentiel de ce réseau a été construit entre 1976 et 1978. Aujourd’hui, cela représente 30 millions de paires de cuivre, 21 000 nœuds de raccordement, 1 million de kilomètres d’artères, qui sont pour moitié en souterrain et pour moitié en aérien, et 15 millions de poteaux", a énuméré Stéphane Richard.

Une situation complexe à gérer pour l'opérateur. "Les problèmes de qualité seront de plus en plus importants. Et ce sera un vrai défi pour nous de gérer en parallèle la montée en puissance de la fibre et ses investissements, et en même temps le maintien de la qualité du cuivre" a déclaré le PDG d'Orange.





Orange est le prestataire chargé du service universel pour la téléphonie et Internet. De fait, l'opérateur est contraint de fournir une connexion Internet à un prix abordable à quiconque désire se raccorder. C'est ainsi via le réseau d'Orange que les autres opérateurs se relient pour effectuer leurs opérations de découpage et proposer leurs propres offres à leurs abonnés.