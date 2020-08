publié le 21/08/2020 à 16:51

Les restes d'un deuxième corps humain ont été découverts à Bussy-Saint-Georges. Aux alentours de 11 heures, des ouvriers qui menaient des travaux sur le réseau d'eau potable sont tombés sur un crâne enterré à un mètre de profondeur sous le sol.

"On a vu un crâne. Puis la différence de terre à cet endroit. On a aspiré autour du crâne et voilà, réagit un ouvrier, placide. Ça ne me fait pas peur, ça ne me surprend pas non plus. Ça arrive dans ce genre de chantier, notamment quand on est proche d'un cimetière", confie l'un des ouvriers au Parisien.

Jeudi 20 août, les restes d'un premier corps humain avaient été découverts à moins de cinq mètre du deuxième. Afin d'en savoir plus sur ces mystérieux squelettes, des analyses sont en cours et une enquête a été ouverte.

À la suite de cette découverte, des effectifs du commissariat de Lagny-sur-Marne et de la police municipale de Bussy-Saint-Georges se sont rendus sur les lieux. La police, elle, est arrivée un peu avant midi.