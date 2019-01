publié le 17/01/2019 à 18:23

D'un côté Waze, application GPS propriété de Google, de l'autre Lieusaint comme de 12.000 habitants en Seine-Maritime. A priori rien ne laissait présager que le maire de la ville allait tout faire pour bouter hors de ses rues l'appli, et pourtant. L'application propose à ses utilisateurs des itinéraires bis pour éviter les embouteillages. Pratique pour les automobilistes, moins pour les Lieusaintais.



Depuis plusieurs mois, leur ville, devenue l’itinéraire de contournement des bouchons de la N 104 sur de la Francilienne proposé par Waze, subissait de nombreux embouteillages, notamment dans le centre. Un problème, d'autant que le trafic s'intensifiait aux abords des écoles, des crèches et des zones résidentielles.

Pour mettre fin à cette situation, le maire PS de la commune, Michel Bisson, a décidé d'agir, comme le rapportent Ouest France et RMC. Pour ralentir la circulation, six feux tricolores ont été installés depuis juin 2018 sur le parcours proposé par Waze, plusieurs rues sont passées en sens unique et des dos d'âne ont permis de rendre le temps de trajet beaucoup plus long.

Une tactique payante puisque l'algorithme propose de moins en moins à ses utilisateurs de passer dans les rues de Lieusaint. "Depuis ces mesures, le trafic a baissé de 40 à 50%", s'est félicité le maire.



Et depuis ce mercredi 16 janvier, l'édile a obtenu de Waze qu'aucun itinéraire proposé dans la ville ne passe près des écoles et des zones résidentielles.