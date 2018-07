Sabri Essid, le jihadiste toulousain, est décédé en Syrie

publié le 28/02/2018 à 18:41

Il faisait partie de la bande d'Artigat, avec Thomas Barnouin, Olivier Corel, les frères Clain et Merah... Son père a même été marié à la mère du terroriste toulousain qui a tué 7 personnes en mars 2012. Sabri Essid était donc le demi-frère de Mohamed Merah. Selon une source des renseignements français qui s'est confiée à RTL mardi 27 février, plusieurs témoignages concordants valideraient la mort annoncée du jihadiste.



Et contrairement à ce qui a été annoncé par le communiqué d'un magazine pro-Daesh une semaine plutôt, Sabri Essid n'aurait pas sauté sur une mine, mais aurait été exécuté pour cause de rivalités.

Libération ajoute que sa mort serait bien antérieure à ce qui a été annoncé du côté de l'organisation terroriste. Son petit frère, Walid, serait aussi décédé sur place en Syrie, toujours selon Libération.

Le quotidien retrace son parcours vers les terres de combats en zone irako-syrienne, de Toulouse à l'État islamique, et de citer une source "sécuritaire bien informée" : "De nombreux combattants français seraient morts ces derniers mois, notamment lors de la bataille de Mossoul".

